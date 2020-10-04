Сделано заявление о лечении Трампа

Оно проходит штатно

Дональд Трамп чувствует себя хорошо, много шутит и скоро вернётся в Белый дом. Не исключено, что это произойдёт уже через сутки. О том, как проходит лечение президента США, рассказал его советник Джейсон Миллер.

"У меня вчера была возможность поговорить с президентом на протяжении около получаса. Президент звучал довольно бодро. Он много шутил, задавал вопросы о ходе предвыборной кампании", - сказал Миллер.

В свою очередь, помощник главы Белого дома сообщил, что Трамп ещё какое-то время будет находиться в военном госпитале. Его лечат двумя экспериментальными препаратами от коронавируса.

Два дня назад глава Белого дома сдал положительный тест на COVID-19. Заболели также его жена и дочь. Президента доставили в госпиталь. Новости о его здоровье поступают противоречивые. По одной информации, он чувствует себя хорошо; по данным источников американских информагентств, у главы Белого дома были проблемы с дыханием, его мучал кашель и поднималась температура.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"