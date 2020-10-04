"Пусть извинится": Алиев жёстко ответил Макрону

Франция заявляла о воюющих на стороне Азербайджана сирийских боевиках

Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за слова Макрона о сирийских боевиках, воюющих на стороне Азербайджана. "Наёмников нет, у нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. Документальных подтверждений этому нет, но МИД России высказывал озабоченность информацией в Сети о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались военные действия между военными непризнанной республики и Вооружёнными силами Азербайджана. Есть жертвы среди мирного населения. Лидеры Армении и Азербайджана пока не прислушались к просьбам мирового сообщества остановить кровопролитие и начать переговоры.

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