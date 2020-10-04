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81-летний основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

19:37
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Это большая утрата для мира моды

В Париже умер 81-летний основатель бренда Kenzo. Некоторое время назад Кендзо Такада заразился коронавирусом. Последние дни жизни он провёл в госпитале, сообщили AFP представители дизайнера.
Названа причина смерти Карла Лагерфельда

Такада родился в Японии в 1939 году. Свой дом моды он создал с нуля в Париже. Под брендом Kenzo выпускаются одежда, аксессуары и парфюмерия.

В 1984 году Такада был удостоен почётной награды от министерства культуры Франции - Ордена искусств и литературы.

В 1999 году дизайнер отошёл от дел и объявил о завершении карьеры. Сейчас модным домом Kenzo владеет не менее известная компания Louis Vuitton.

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