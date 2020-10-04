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Пашинян не исключил участия российских военных в обеспечении безопасности Армении

19:55
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Война в Нагорном Карабахе продолжается

Вооруженные силы России при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он напомнил, что на территории его страны размещены российские военные.
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"В Армении присутствует 102-ая российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой чётко формулируют, в каких случаях эти силы могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении", - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, в каких случаях это может произойти, Пашинян ответил: "Это предусмотренные соглашением конкретные случаи, и уверен, что, если подобные случаи произойдут, Россия выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением". Что это за случаи, Пашинян не разъяснил. 

27 сентября в Нагорном Карабахе начались военные действия между военными непризнанной республики и Вооружёнными силами Азербайджана. Жертвы есть как среди военных, так и среди мирного населения. Лидеры Армении и Азербайджана пока не прислушались к просьбам мирового сообщества остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

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