Россиян хотят отправлять на спецкурсы перед покупкой больших собак

Цель инициативы - всеобщая безопасность

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил за введение специальных курсов для владельцев крупных собак.

Курдесов заметил, что СМИ часто пишут о нападениях домашних собак на людей. Жертвами таких инцидентов становятся и взрослые, и дети.

"В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов", - говорится в письме, которое Дмитрий Курдесов отправил главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Копия документа есть у RT.

По словам автора инициативы, плохо выдрессированные собаки могут представлять угрозу для самих хозяев и для посторонних людей.

Напомним, что в прошлом году МВД составило список потенциально опасных пород собак. Эти животные обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы. Их нельзя выгуливать без намордника и поводка.

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