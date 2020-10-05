Названы города России с самой высокой зарплатой

Меньше всего получают жители южных городов России

Ежемесячная зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей.

В лидеры вышли Москва (103,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (97,4 тысячи) и Салехард (94,9 тысячи). На четвертом месте расположился Магадан (89,4 тысячи) и Петропавловск-Камчатский (87,4 тысячи).

Высокие зарплаты во многих городах связаны с добычей углеводородов. Так, например, по соотношению зарплаты к стоимости потребительского набора в пятерку лидеров рейтинга также попали Сургут (77 тысяч рублей) и Ханты-Мансийск (75,4 тысячи).

Ниже всего зарплаты в Шахтах (28,5 тысячи рублей), Владикавказе (29,4 тысячи) и Махачкале (29,8 тысячи), передает РИА Новости.

При подготовке рейтинга эксперты сравнили не только доходы граждан, но и их расходы на продукты, одежду, промтовары, мебель, транспорт, технику и отдых.

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