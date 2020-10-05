Названы возможные причины загрязнения воды на Камчатке

Одна из версий - сейсмическая активность

На Камчатке специалисты Росрыболовства начали обследование рек, впадающих в Авачинский залив. Они собирают образцы воды и песка для проверки на наличие загрязняющих выбросов. Также сегодня станут известны первые результаты исследования проб, которые самолётом были доставлены в Москву. По одной из версий учёных, загрязнение произошло в придонном слое, а погибших обитателей океана на берег вынесло штормом.

Водолазы уходят в воду неглубоко. Важно получить пробы с прибрежной зоны, а уже потом опускаться на глубину 5 метров. Осложняет работу сильное волнение океана. Но каждый заход важен для исследования. Помимо воды эксперты планируют взять и пробы песка, водорослей и останки погибших осьминогов. Об этом кладбище стало известно в конце недели. Серферы, которые прилетели на Камчатку для подготовки к будущим чемпионатам, неожиданно почувствовали себя плохо.

"У многих в лагере началось пищевое отравление. Конкретно у меня не было рвоты и тошноты, но 10 человек испытывали эти симптомы. Потом у них поднималась температура до 38", - рассказывает член сборной России по серфингу Дмитрий Илясов.

"После выхода из воды несколько дней пелена перед глазами и сильная отечность. Впоследствии сильно упало зрение, офтальмолог дал заключение, что это химический ожог роговицы", - говорит серфер Майя Рудик.

А ведь местные загрязнение воды начали замечать еще в середине сентября. Но тогда значения не придали.

"Зашел в океан и почувствовал, что у него вкус другой и цвет такой желтовато-зеленый", - рассказывает серфер Антон Морозов.

После проверки Халактырского пляжа эксперты выявили превышение допустимых норм по фенолам и нефтепродуктам в несколько раз. На снимках из космоса загрязненные участки хорошо видны. Впрочем, причины до сих пор неизвестны. По словам губернатора, оказалось не достаточно отлажено взаимодействие между структурами, отвечающими за охрану природы. Но, тем не менее, власти сейчас называют две наиболее вероятные версии: сброс нефтепродуктов проходящих мимо судов и длительная утечка токсинов на дне. Она могла появиться после землетрясения. Точный ответ смогут дать токсикологи, химики и биологи после изучения собранных здесь материалов. Четверть тонны проб будут доставлены в Москву. Их отвезет вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Это будет абсолютно современный спектр исследований по всей линейке, все, что будет возможно, на все токсины. Нужно разобраться досконально. В любом случае, все, что связано с Камчаткой - это абсолютный приоритет", - говорит Яровая.

Своё расследование начал Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. На контроль проверку экологической обстановки на Камчатке взяла и Генпрокуратура.

"В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязнённых участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья. Ход и результаты мероприятий, в том числе процессуальных, Генпрокуратура поставила на контроль", - сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Эксперты планируют предоставить результаты проб воды, взятых в бухтах, уже в понедельник. В свою очередь местные власти собираются создать единую информационную систему. С ее помощью о состоянии экологии Камчатского края смогут сообщать не только специальные структуры, но и обычные жители.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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