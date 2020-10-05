Удаленка и каникулы: в Москве начали действовать ограничения из-за COVID-19

Это позволит сдержать распространение болезни и избежать жестких мер

У московских школьников начались двухнедельные каникулы. Также столичным работодателям предписано перевести на дистанционный формат работы не менее 30 процентов сотрудников. Требование не распространяется только на медицинские организации и предприятия стратегических отраслей, передает "ТВ Центр".

По всей стране проходят проверки соблюдения мер безопасности. В Екатеринбурге водители общественного транспорта останавливают движение на маршруте, если в салон заходят пассажиры без средств индивидуальной защиты.

В Кемеровской области пожилым людям помогают волонтёры. Чтобы пенсионеры не рисковали здоровьем и не выходили лишний раз в магазины и аптеки, всё необходимое им приносят домой.

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