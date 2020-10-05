В Сирии восстановили железнодорожное сообщение между Латакией и Алеппо

Поезда начинают ходить по всей стране

В Сирии возобновилось движение поездов между Латакией и Алеппо. Восстановление железнодорожной инфраструктуры идёт по всей стране. На вокзале Алеппо строители заканчивают отделочные работы, объект планируют сдать в конце ноября, передает "ТВ Центр".

До войны железной дорогой были связаны все крупные города, объём грузоперевозок достигал десяти миллионов тонн. Пассажиропоток только начинает возвращаться к довоенному уровню. По самым приблизительным подсчётам за время боевых действий отрасль понесла ущерб около 1,7 миллиарда долларов.

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