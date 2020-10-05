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В России изменят систему выдачи жилья увольняющимся военным

09:09
  • понедельник
  • 05 октября 2020

В Минобороны подготовили ряд изменений в законодательстве

Минобороны подготовило изменения в российском законодательстве, согласно которым военнослужащие, подлежащие увольнению по состоянию здоровья, будут вне очереди получать жилье. О нововведении рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.
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"Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья", - заявил он.

Патрушев подчеркнул, что таким образом повышаются социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Также приняты меры по соцзащите членов семей военнослужащих, среди них - индексация размеров установленных выплат. По мнению Патрушева, особое внимание следует уделить помощи родственникам погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Он добавил, что по указу президента России от 18 сентября 2020 года, правительством осуществляется выработка дополнительных мер по комплексному улучшению условий службы и быта военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала. Патрушев отметил, что подобные вопросы в дальнейшем останутся "на особом контроле", передает РИА Новости.

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