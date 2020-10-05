В Москве утвердили схему лечения больных COVID-19 в стационарах

Российские врачи разработали несколько подходов к лечению коронавируса

В клиническом комитете по борьбе с коронавирусом утвердили единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в стационарах столицы. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергей Собянина.

"За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность. Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что тактика лечения в случае с каждым пациентом подбирается в зависимости от сроков заболевания и тяжести состояния. При первой стадии, длительность которой не более 3-7 дней, проводится противовирусная терапия. После перехода на вторую стадию (длится неделю) в лечебных дозах используются антикоагулянтные препараты, их цель – уменьшение вероятности образования тромбов.

Третья стадия COVID-19 наступает приблизительно после 15 суток с момента начала заболевания. Пациент либо выздоравливает, либо развиваются осложнения. "Обязательными являются антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии — то есть лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма", - говорится в сообщении.

В случае, если заболевший переносит COVID-19 в средней или тяжелой форме, ему могут назначить переливание плазмы доноров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"