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Клуб "1930 Moscow" опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

08:45
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Судьба клуба решится в суде

Роспотребнадзор по Москве приостановил работу ночного клуба "1930 Moscow" в Партийном переулке за нарушение мер профилактики коронавируса.

"В ходе осмотра были выявлены нарушения, которые не позволяют дальше клубу работать, был составлен протокол об административном нарушении. Документы все будут переданы в суд для рассмотрения дела", - сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе Алина Колеганова.

В частности, специалисты обнаружили, что в клубе отсутствовала дезинфекция воздуха, не проводилось естественное проветривание, не соблюдалась социальная дистанция. Руководство клуба не смогло предоставить документы, подтверждающие сдачу анализов на COVID-19, ни на одного сотрудника.

За выявленные нарушения заведению может быть вынесено наказание в виде приостановлении деятельности до 90 суток или штраф до 500 тысяч рублей, добавила Колеганова.

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