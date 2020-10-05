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Дочь Началовой выступила на ТВ и рассказала о своей учебе

08:57
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Ее музыкальный талант окреп и расцвел

13-летняя Вера, дочь футболиста Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой, появилась на ТВ и поздравила учителей с профессиональным праздником. 
Обнародованы редкие фото повзрослевшей дочери Началовой

5 октября Вера Алдонина пришла в программу "С добрым утром, малыши!" на канале "Карусель", где пообщалась с Хрюшей и ведущей Мариной Яковлевой.  

Дочь Началовой исполнила песню о школьных годах, призвав детей не торопиться расти. При этом сама Вера за последние месяцы заметно повзрослела, а ее музыкальный талант окреп. Нет никаких сомнений, что девочка пойдет по стопам покойной мамы и тоже станет звездой. 

Вера рассказала, что она любит учиться и всегда с удовольствием делает уроки. Больше всего ей нравится изучать литературу, историю, а также русский и английский языки. А вот с математикой у нее порой возникают трудности. "Я гуманитарий", - сказала начинающая певица. 

Вера вместе с Хрюшей поучаствовала в викторине и ответила на все вопросы ведущей Марины Яковлевой. В частности, она назвала самую знаменитую картину Федора Решетникова ("Опять двойка") и правильно завершила пословицу "Ученье - свет, а неученье - тьма". 

Напомним, что Юлия Началова умерла в марте прошлого года. Ее дочка живет с бабушкой и дедушкой. Время от времени Вера гостит в семье отца.

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