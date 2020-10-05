Губернатор Омской области заболел коронавирусом

Глава региона рассказал о своем самочувствии в соцсетях

Глава Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом.

При подготовке к мероприятию, он с главами других регионов прошел тест на коронавирус и получил положительный результат.

Бурков рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов нет, но он уйдет в режим самоизоляции и продолжит работать удаленно.

"К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить", - написал он в Instagram.

Губернатор напомнил россиянам о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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