Губернатор Омской области заболел коронавирусом

Глава региона рассказал о своем самочувствии в соцсетях
Глава Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом.
При подготовке к мероприятию, он с главами других регионов прошел тест на коронавирус и получил положительный результат.
Бурков рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов нет, но он уйдет в режим самоизоляции и продолжит работать удаленно.
"К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить", - написал он в Instagram.
Губернатор напомнил россиянам о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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