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Губернатор Омской области заболел коронавирусом

09:08
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Глава региона рассказал о своем самочувствии в соцсетях

Глава Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом.

При подготовке к мероприятию, он с главами других регионов прошел тест на коронавирус и получил положительный результат.

Бурков рассказал, что чувствует себя хорошо, симптомов нет, но он уйдет в режим самоизоляции и продолжит работать удаленно.

"К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить", - написал он в Instagram.

Губернатор напомнил россиянам о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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