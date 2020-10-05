Сергунина: интерактивный помощник для предпринимателей появился в Москве

В столице запущен новый сервис для поддержки малого бизнеса

В рамках работы столичного портала малого бизнеса запущен новый онлайн-сервис, который сам подскажет тип налоговых, финансовых, правовых и имущественных мер поддержки, подходящих конкретному бизнесу. Также интерактивный помощник сможет подобрать для каждого предпринимателя образовательную программу.

"По указанным при регистрации данным цифровой помощник подберет подходящие механизмы поддержки. Отдельное направление - антикризисные меры для предпринимателей, принятые в этом году. Например, сервис учитывает, работает ли заявитель в наиболее пострадавших отраслях экономики", - объяснила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Интерактивный помощник предназначен не только для крупных организаций, воспользоваться им смогут и самозанятые москвичи. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Чтобы им воспользоваться, следует указать статус (организация, ИП, самозанятость) и сообщить индивидуальный номер налогоплательщика (для представителей организаций и индивидуальных предпринимателей). Самозанятым москвичам достаточно просто выбрать статус. Опираясь на полученные сведения, интерактивный помощник проводит экспресс-проверку по следующим блокам: "Обучение", "Меры поддержки", "Онлайн-продукты". В отдельном блоке собрана информация о городских субсидиях для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Всего столичным предпринимателям доступны более 20 онлайн-сервисов проекта "Малый бизнес Москвы". Ознакомиться с подробной информацией можно на портале mbm.mos.ru, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"