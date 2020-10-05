Задержан сын хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала

Он призывал митинговать в поддержку отца

Антона Фургала, сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержали за организацию протестных акций.

По данным РЕН ТВ, 29-летнего мужчину подозревают в нарушении статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Как уточняется, Фургал-младший призывал граждан митинговать в поддержку его отца, который находится в СИЗО "Лефортово".

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств в 2000-х годах и участию в преступной группировке. Экс-губернатор не признал свою вину. 3 сентября суд продлил его арест на три месяца.

Фургал занимал должность губернатора с сентября 2018. После его ареста в Хабаровском крае начались акции протеста.

Видео: как Фургал смог уйти от преследования в 2004 году

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