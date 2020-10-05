Расследованием загрязнения океана на Камчатке занялся центральный аппарат СКР

Взяты пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка

Материалы проверки по загрязнению Тихого океана на Камчатке переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.

Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Причины произошедшего будут установлены. Следователи взяли пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.

"Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям или бездействию всех лиц, возможно, причастных к происшествию", - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в прибрежные воды Тихого океана попали концентрации нефтяных углеводородов и фенолов. В результате произошла гибель морских обитателей. на пляжах начали массово находить погибших морских обитателей.

Пока власти рассматривают три возможные причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Надзорные органы начали проверки.

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