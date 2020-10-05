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Названа вероятная причина утечки воздуха на МКС

09:55
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Детали поизносились

Экипаж МКС снова использует конфетти, чтобы найти место утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В минувшую пятницу космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер уже использовали этот метод. Две камеры снимали показания давления в отсеке и фиксировали микропоток,  создаваемый утечкой.

Специалисты подозревают, что проблема может быть в стыковочном фланце: он крепится 48 болтами, со стороны отсека их прижимают резинки, которые могли износиться. Все крепления проклеили клейкой лентой и теперь снова используют конфетти, чтобы выяснить, вернулась ли на МКС герметичность.

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