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Понедельник порадует москвичей теплой погодой

09:53
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Холода не хотят приходить в столицу

В Москве и Подмосковье продолжается "бабье лето". Согласно прогнозам синоптиков, понедельник порадует жителей Центрального региона теплой погодой, которая на 8 градусов превышает климатическую норму.

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"Сегодня бабье лето в Центральной России продолжится. Западная периферия антициклона по-прежнему будет обеспечивать москвичей и жителей Подмосковья солнечной, сухой и очень теплой для начала октября погодой", - сказано в сообщении.

Воздух в Москве прогреется до 21 градуса тепла, в Подмосковье – до 17-22 градусов. В среднем такие температуры для начала октября превышают климатическую норму на 6-8 градусов.

Ветер ожидается южный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, передает РЕН ТВ.

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