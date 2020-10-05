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"Красивый, позитивный": Волочкова показала нового возлюбленного

09:53
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Королева шпагата счастлива

44-летняя балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии со своим бойфрендом, однако таким образом, что его лицо осталось скрытым. Звезда не хочет раскрывать личность нового избранника. 
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На днях Волочкова выложила в Instagram фото, сделанное у нее дома во время застолья. В кадр попали ее друзья и возлюбленный, правда, его лицо балерина спрятала под эмодзи в виде сердечка. 

Затем королева шпагата показала фото, на котором они с бойфрендом сидят в саду за столиком. Мужчина натянул на голову капюшон, спрятав лицо от любопытных подписчиков Волочковой.

"Добрые люди, какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит? Одно могу сказать. Он молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный", - написала Анастасия Волочкова. 

Напомним, что у Волочковой есть 15-летняя дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. Сейчас девочка живет с отцом, не мешая маме весело проводить время в компании друзей.

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