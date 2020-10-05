В Подмосковье загорелась конюшня в усадьбе князей Голицыных

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров

Бывшая конюшня загорелась в подмосковной усадьбе князей Голицыных Пехра-Яковлевское.

ЧП произошло в Балашихе по адресу: Леоновское шоссе, владение 4. На данный момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В тушении принимают участие девять человек и три единицы техники.

Конюшня заброшена, лошадей в ней нет, уточнили в подмосковном МЧС.

Как передает ТАСС, усадьба признана памятником федерального значения и охраняется государством.

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