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В Подмосковье загорелась конюшня в усадьбе князей Голицыных

09:52
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров

Бывшая конюшня загорелась в подмосковной усадьбе князей Голицыных Пехра-Яковлевское.

ЧП произошло в Балашихе по адресу: Леоновское шоссе, владение 4. На данный момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В тушении принимают участие девять человек и три единицы техники.

Конюшня заброшена, лошадей в ней нет, уточнили в подмосковном МЧС. 

Как передает ТАСС, усадьба признана памятником федерального значения и охраняется государством.

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