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Трампа начали лечить препаратом для тяжелобольных

10:19
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Президенту сделали инъекцию коктейля из антител

В лечении президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе заразился коронавирусом, начали применять стероидный препарат.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на медиков. Этот препарат применяется при лечении тяжелых пациентов с коронавирусом. Ранее лечащий врач президента Шон Конли заявил, что уровень кислорода в крови Трампа упал до 93%.

Помимо этого, американского лидера начали лечить экспериментальным лекарством от COVID-19 и сделали инъекцию коктейля из антител.

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