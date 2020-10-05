Раскрыта польза раздельного сна для супругов

Ночью лучше быть одному

Психолог Елена Данилова опровергла миф о том, что раздельный сон супругов свидетельствует о проблемах в отношениях.

По словам Даниловой, для сохранения жизненной активности человек должен высыпаться. Во время сна мозг обрабатывает полученную за день информацию. Недосып может привести к набору лишнего веса и снижению сексуального влечения, отметила психолог.

Во время совместного сна супруги порой сталкиваются с рядом неудобств. Разные биологические ритмы, храп или перетягивание одеяла по ночам - все это может вносить в отношения напряжение, считает эксперт.

"И дело даже не всегда в том, что партнер может своими действиями нарушать ваш отдых, но и в том, что с точки зрения энергетики сон - очень интимный процесс, во время которого происходит восстановление тела. А значит, ночью правильнее находиться одному, чтобы утром встретиться со своей второй половинкой обновлённым и начать день, как будто заново родился", - цитирует Елену Данилову NEWS.ru.

Сексолог Инна Глуз-Широкова сообщила, что 40% российских пар спят раздельно. По ее словам, важно не то, где спят супруги, а то, как они друг к другу относятся.

С возрастом люди чаще предпочитают раздельный сон, чем в молодости. Это связано с тем, что пожилым людям сложнее расслабиться, к тому же свои отношения со второй половинкой они воспринимают как "нерушимые". "Сон в разных постелях не может им навредить", - сказала Глуз-Широкова.

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