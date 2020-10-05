На Камчатке запустят систему мониторинга состояния окружающей среды

Пока специалисты ищут причину массовой гибели животных в Авачинском заливе

Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займётся Центральный аппарат Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился оперативно установить всех причастных к произошедшему. Тем временем власти региона уже озвучили три вероятных причины загрязнения Тихого океана и массовой гибели морских обитателей в районе Авачинского залива.

Три основные версии загрязнения воды у берегов Камчатки были озвучены губернатором края на встрече с журналистами. Кроме самой первой и наиболее обсуждаемой (о техногенном загрязнении токсичными веществами), сейчас также проверяется, связано ли экологическое бедствие, например, с проявлениями сейсмической активности в регионе.

250 килограммов проб воды, песка и фрагментов погибших животных с загрязненного Авачинского побережья доставлены спецбортом в Москву. Сегодня должны стать известны предварительные результаты исследований. Их уже ждут в Следственном комитете, куда также были направлены материалы проверки по поводу загрязнения Тихого океана.

"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", - сообщила официальный представитель Следственного комитета.

Между тем, масштабы катастрофы ещё до конца не ясны. На побережье, находящееся южнее пострадавшего Халактырского пляжа, продолжает выбрасывать тысячи отравленных морских обитателей.

Собирать информацию о загрязнении специалистам сейчас активно помогают неравнодушные местные жители. Теперь на сигналы жителей об ухудшении экологической обстановки власти смогут реагировать оперативнее. С сегодняшнего дня запускается работа комплексной системы мониторинга за акваторией полуострова. Она создана на базе уже действующей платформы "Камчатка в порядке".

Между тем, специалисты МЧС, ученые и экологи расширили территорию исследования загрязнённых участков. Сейчас проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья. Представители международных экологических движений также начали на Камчатке собственное расследование.

Татьяна Сидорова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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