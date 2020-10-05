ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Камчатке запустят систему мониторинга состояния окружающей среды

11:42
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Пока специалисты ищут причину массовой гибели животных в Авачинском заливе

Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займётся Центральный аппарат Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился оперативно установить всех причастных к произошедшему. Тем временем власти региона уже озвучили три вероятных причины загрязнения Тихого океана и массовой гибели морских обитателей в районе Авачинского залива.

Три основные версии загрязнения воды у берегов Камчатки были озвучены губернатором края на встрече с журналистами. Кроме самой первой и наиболее обсуждаемой (о техногенном загрязнении токсичными веществами), сейчас также проверяется, связано ли экологическое бедствие, например, с проявлениями сейсмической активности в регионе.

250 килограммов проб воды, песка и фрагментов погибших животных с загрязненного Авачинского побережья доставлены спецбортом в Москву. Сегодня должны стать известны предварительные результаты исследований. Их уже ждут в Следственном комитете, куда также были направлены материалы проверки по поводу загрязнения Тихого океана.

"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина  материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в  целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", - сообщила официальный представитель Следственного комитета.

Между тем, масштабы катастрофы ещё до конца не ясны. На побережье, находящееся южнее пострадавшего Халактырского пляжа, продолжает выбрасывать тысячи отравленных морских обитателей.

Собирать информацию о загрязнении специалистам сейчас активно помогают неравнодушные местные жители. Теперь на сигналы жителей об ухудшении экологической обстановки  власти смогут реагировать оперативнее. С сегодняшнего дня запускается работа комплексной системы мониторинга за акваторией полуострова. Она создана на базе уже действующей платформы  "Камчатка в порядке".

Между тем, специалисты МЧС, ученые и экологи расширили территорию исследования загрязнённых участков. Сейчас проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья. Представители международных экологических движений также начали на Камчатке собственное расследование.

Татьяна Сидорова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полиция проверяет информацию о загрязнении воды и гибели морских животных на Камчатке
Полиция проверяет информацию о загрязнении воды и гибели морских животных на Камчатке
Загрязнение воды на Камчатке
Загрязнение воды на Камчатке
Камчатка
Камчатка
Закрытый пляж на Камчатке
Закрытый пляж на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.