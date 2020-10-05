Удаленка и домашний режим: как Москва и другие регионы сдерживают коронавирус

Число заболевших растет

Московские школьники ушли на длительные каникулы - на две недели, согласно указу мэра Сергея Собянина. Это нужно, чтобы замедлить распространение коронавируса. И в Москве с этого дня компании должны перевести на удаленную работу не менее тридцати процентов сотрудников. В других регионах тоже усиливают меры безопасности.

— Прошу, берегите себя, не переохлаждайтесь, носите маски и пользуйтесь санитайзерами.

Голоса врачей Боткинской больницы теперь звучат на многих станциях метро и лишь с одним призывом – выполнять обычные санитарные нормы. Для тех, кто все еще сомневается в существовании коронавируса, – рассказы тех, чьи родственники болеют сейчас. Особенно это касается тех, кто в группе риска.

"Бабушка у меня падает в обморок. Да, мы очень сильно испугались, она аж захрипела. Приехала скорая, говорит: "Давайте в больницу, у вас подозрение на ковид"", - рассказала в своем инстаграме Ольга Гамова.

Оказалось, у женщины 75 процентов поражения легких, врачи сейчас борются за ее жизнь. Впрочем, за время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, как спустя 7 месяцев лечат сложных ковидных больных.

"Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния", - рассказала Ракова.

А тем, у кого ситуация стабильная и кто может лечиться дома под наблюдением врачей, лекарства будут выдавать бесплатно. С сегодняшнего дня столичные компании должны были отправить на удаленку минимум 30 процентов своих сотрудников, а лучше - половину. И это уже не просто просьба мэра. Остальных московские власти призывают носить и маски и перчатки, особенно там, где большое скопление людей. Но не все понимают эту необходимость.

Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно проводят рейды. При виде их покупатели нет-нет, а все же маску наденут. Пожалуй, слишком часто подобное пренебрежение элементарными правилами безопасности демонстрируют и владельцы бизнеса. В некоторых торговых точках нет даже обычных санитайзеров. Вот этот ночной клуб пришлось временно закрыть. Дезинфекция здесь не проводилась, сотрудники не обследовались. А ведь в этом помещении проходили массовые мероприятия.

Похожие проверки идут по всей стране. В Казани следят не только за наличием масок, но и требуют, чтобы их носили правильно. В Красноярском крае и на Сахалине школьников сегодня отправили на каникулы. А в Бурятии учиться будут дистанционно. В Саратове снова разворачивают ковидные госпитали. Здесь сразу 2 корпуса переоборудовали под больных коронавирусом. 300 мест для пациентов. Важно создать условия и для медиков.

Красная зона сейчас не только в больницах. В Ленинградской области это сразу несколько районов. Здесь нельзя собираться больше 80 человек даже на улице. А еще вводится так называемый "час для пожилых". Люди старше 65 лет могут посещать магазины только с 9 до 11 утра, когда там меньше всего народу. Но лучше воспользоваться помощью волонтеров, которые привезут и продукты, и лекарства.

Елена Макарова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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