Армения и Азербайджан обвинили друг друга в гибели мирных жителей

Обстрелы не прекращаются

Этим утром столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики вновь обстреляли. В Степанакерте прогремели четыре взрыва. Население бежит из города. Большинство иностранных журналистов оттуда уже выехали. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нападениях на мирные посёлки. Звучат заявления о готовности к диалогу, но, как отмечают политологи, лишь формальные.

Двадцать мощных взрывов прогремели сегодня в Степанакерте. По городу, как утверждают местные власти, возобновила огонь артиллерия Азербайджана. Разрушены и повреждены жилые дома. Степанакерт спешно покидают иностранные журналисты. Готовятся уехать старики, женщины и дети. Оставаться слишком опасно.

"Азербайджанские военные начали целенаправленно наносить удары по гражданским объектам и населению, в результате чего мы уже имеем десятки погибших и гораздо больше раненых", - говорит местный житель Артак Бегларян.

Степанакерт сообщает о 18 погибших. Как минимум, 24 человека скончались и больше 120 были ранены в приграничных поселках Азербайджана - это данные официального Баку. Там утверждают, что это результат обстрелов из реактивных установок армянской армии. Несколько снарядов сдетонировали в Мингячевире - крупном промышленном центре Азербайджана, где также находится каскад гидроэлектростанций, обеспечивающих энергией едва ли не треть страны. В Ереване заявляют, что огонь по Мингячевиру армянские военные не вели. И назвали вымыслом предположения азербайджанской стороны о том, что под прицелом должна была оказаться именно ГЭС. Впрочем, ракеты падают и в другом городке - Физули.

Как бы ни открещивались военные двух стран от ударов по гражданским объектам, но факт: жертв среди мирных жителей с каждым днем все больше. Впрочем, растут и армейские потери. Вот такие данные только за последние сутки, приводят в Ереване:

"Азербайджан потерял 400 убитыми, есть свыше 700 раненых, уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета, 1 беспилотный аппарат", - сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В Баку эти цифры вполне ожидаемо опровергают. И говорят о результативном наступлении. Оно продолжается. На юге Карабаха идут ожесточенные бои. По информации Минобороны Азербайджана, его подразделения взяли под контроль город Джабраил и еще девять деревень в окрестностях. Президент страны в обращении к нации назвал это событие историческим. По словам Ильхама Алиева, Азербайджан готов к прекращению огня и даже диалогу с Арменией. Но только если Ереван выполнит несколько условий. Первое и самое главное - полное освобождение Нагорного Карабаха.

"Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась на деле", - заявил Алиев.

Условия, по сути, невыполнимые. Ведь у Еревана аналогичные требования к Баку. Армения также добивается полного вывода азербайджанских сил из Нагорного Карабаха. Поэтому пока все заявления о готовности к перемирию и переговорам носят, скорее, декларативный характер. В реальности ни одна из сторон не сделала и шага к прекращению огня. Хотя бы на один день. Но даже если противники и согласятся на переговоры, отмечают политологи, то проблемы это не решит. Ведь никто не знает, о чем говорить за столом, когда и Азербайджан, и Армения считают Карабах своим и не собираются его уступать.

Тимур Абдуллаев, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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