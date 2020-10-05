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Стартовала Нобелевская неделя

12:09
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Сегодня объявят лауреатов в области медицины

Сегодня в Стокгольме стартует Нобелевская неделя. Традиционно, с оглашения лауреатов в области медицины. Позже назовут победителей по физике, химии, литературе и экономике. Обладателя премии мира объявят в пятницу в Осло.

Церемония награждения пройдёт онлайн. От привычного формата пришлось отказаться из-за пандемии. С учёными организуют прямые включения, в ходе которых поздравят с присуждением высокой награды. Размер денежных выплат в этом году был увеличен. Лауреаты получат примерно по миллиону долларов, передает "ТВ Центр".

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