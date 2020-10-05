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Озвучены сроки возможного повторного заражения коронавирусом

10:59
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Массовые заболевания не способствуют выработке коллективного иммунитета

Вирусолог Александр Чепурнов напомнил, что иммунитет к коронавирусной инфекции не вечен. Способность организма противостоять инфекции сохраняется всего на полгода после приобретения антител, затем человек вновь может заразиться.
В России за сутки выявили 10888 заболевших коронавирусом

Врач объяснил, что после выздоровления от COVID-19 в течение 4-3 месяцев количество антител в организме постепенно снижается, и в итоге они полностью исчезают. Спустя шесть месяцев с момента выздоровления иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

"Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", - предупредил Чепурнов. Вирусолог подчеркнул, что увеличение числа пациентов с COVID-19 не поможет сформировать коллективный иммунитет, передает URA.RU.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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