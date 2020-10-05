В Чехии вновь восстановлен режим ЧС из-за COVID-19

Президент призвал граждан "сжать зубы"

В понедельник, 5 октября, в Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ускорившегося распространения коронавируса. Ограничения продлятся ближайшие 30 дней.

Режим ЧС предполагает резкое сокращение числа культурных, спортивных и развлекательных общественных мероприятий. Футбольные и хоккейные матчи пройдут без болельщиков. Спектакли и оперетты временно запрещены.

На чешских улицах теперь нельзя собираться группами свыше 20 человек, а в помещениях - свыше 10. Исключение сделали только для участников богослужений, судебных процессов и заседаний органов государственной и муниципальной власти. В этих мероприятиях смогут участвовать до 100 человек.

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил, что режим ЧС позволит кабмину принимать социально-ограничительные меры без необходимости обращаться в парламент. По его словам, "выключать национальную экономику, как это было весной, не планируется". Это значит, например, что промышленные предприятия продолжат работу.

Роман Прымула сказал, что сейчас ситуация с коронавирусом более серьезная, чем была весной. В инфекционных отделениях больниц уже почти не осталось мест. В конце октября мощности системы национального здравоохранения уже не смогут обеспечить лечение больных с осложнениями после вируса, опасается министр. Чтобы этого избежать, пришлось принять непопулярные ограничительные меры.

Президент Чехии Милош Земан, выступая по пражскому телеканалу Prima, призвал граждан "сжать зубы и выдержать необходимый период времени, чтобы побороть коронавирус".

Напомним, что режим ЧС в Чехии действовал в начальный период эпидемии - с 12 марта по 17 мая.

Чехия - одна из тех стран ЕС, где коронавирус с сентября распространяется быстрее всего. С начала пандемии общее число инфицированных в республике превысило 81 тысячу. От вируса скончались 722 человека. Сейчас в стране лечатся почти 37 тысяч пациентов с коронавирусом. 1 182 человека госпитализированы с ярко выраженными признаками инфекции.

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