ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поклонники посчитали фиктивным разрыв Тимати и Решетовой

11:44
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Новость о расставании сильно заинтересовала поклонников пары

Новый сезон шоу "Холостяк" может стартовать с Тимати в главной роли, считают поклонники рэпера. Музыкант недавно расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой, теперь он вновь одинок.
Бывшие возлюбленные Тимати устроили перебранку

Поклонники пары до сих пор гадают, что стало причиной разрыва рэпера и модели. Некоторые полагают, что Тимати встретил другую или же решил вернуться к бывшей возлюбленной Алене Шишковой.

Однако среди популярных версий есть еще одна: расставание Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой было фиктивным, чтобы музыкант смог принять участие в телешоу. Поклонники рэпера признают, что уход из прибыльного продюсерского центра сильно ударил по финансовому благополучию Тимати. Участие в нашумевшем телешоу поможет ему не только поправить материальное положение, но и вновь заявить о себе, передает "Пятый канал".

Согласно предварительным данным, сейчас идут съемки промо-роликов восьмого сезона "Холостяка", в скором времени их можно будет увидеть на телевидении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тимур Юнусов (Тимати) и Анастасия Решетова
Тимур Юнусов (Тимати) и Анастасия Решетова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.