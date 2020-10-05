Поклонники посчитали фиктивным разрыв Тимати и Решетовой

Новость о расставании сильно заинтересовала поклонников пары

Новый сезон шоу "Холостяк" может стартовать с Тимати в главной роли, считают поклонники рэпера. Музыкант недавно расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой, теперь он вновь одинок.

Поклонники пары до сих пор гадают, что стало причиной разрыва рэпера и модели. Некоторые полагают, что Тимати встретил другую или же решил вернуться к бывшей возлюбленной Алене Шишковой.

Однако среди популярных версий есть еще одна: расставание Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой было фиктивным, чтобы музыкант смог принять участие в телешоу. Поклонники рэпера признают, что уход из прибыльного продюсерского центра сильно ударил по финансовому благополучию Тимати. Участие в нашумевшем телешоу поможет ему не только поправить материальное положение, но и вновь заявить о себе, передает "Пятый канал".

Согласно предварительным данным, сейчас идут съемки промо-роликов восьмого сезона "Холостяка", в скором времени их можно будет увидеть на телевидении.

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