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Российская студентка уехала кататься на яхте с бизнесменом и пропала

11:43
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Девушка не выходит на связь уже неделю

В Крыму пропала 20-летняя студентка из Челябинска Лилия Бирулина.

29 сентября девушка отправилась в путешествие на яхте с 43-летним бизнесменом и пропала. 13 октября в Крым должна была приехать ее мама.    

"Кто располагает какими-либо сведениями, видели ее 29 сентября или позднее, возможно, слышали крики 29 сентября в районе бухты Круглая, видели ссору или драку с ее участием либо просто встречали ее в течение дня, просьба сообщить нам", - написала в Instagram ее сестра Анна.

Telegram-канал Mash утверждает, что бизнесмен – это Петр Шапиро из Москвы, с которым девушка только недавно познакомилась. Был ли еще кто-то на яхте в день пропажи Лилии, неизвестно.

"Дочь поступила на факультет лингвистики, приехала в Севастополь в первых числах сентября, а две недели назад познакомилась с компанией, в которой был и тот человек, что катал ее на яхте", - рассказала kp.ru мать пропавшей.

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