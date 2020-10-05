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Королева рассказала, как Тарзан спас ей жизнь

11:57
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Она едва не разрыдалась

Певица Наташа Королева объяснила, почему она простила Тарзана за измену. По ее словам, несколько лет назад муж спас ее во время прогулки на катере. Она фактически обязана ему своей жизнью. 
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"Я чуть не погибла на Волге, меня выбросил катер", - рассказала Королева. Муж вызволил ее из воды, откачал и не отходил от нее в реанимации. Певица получила серьезные травмы. Когда именно это произошло, она не уточнила. 

"После этой аварии я поняла, что Серега - это тот человек, который, что бы ни случилось в нашей с ним жизни, будет до последнего рядом, до конца. Как он меня спасал, как он со мной трое суток находился в реанимации, менял мне судно, мыл меня... Я была на грани жизни и смерти", - заявила звезда в интервью Ксении Собчак. При этом Королева с трудом сдерживала рыдания, на ее глазах выступили слезы. 

По словам Королевой, после этого инцидента в их отношениях с мужем наступил перелом. Исчезли ревность и претензии. С тех пор они живут душа в душу, и даже измена Тарзана не смогла помешать их счастью.

Напомним, в сентябре СМИ опубликовали видео, на котором Тарзан запечатлен с любовницей. Стриптизер признался, что изменил Королевой после 17 лет брака, и попросил у жены прощения. 

Наташа Королева сказала Собчак, что Тарзан допустил две ошибки в этой скандальной истории. Во-первых, он привел любовницу к себе домой. Во-вторых, он позволил любовнице привести с собой подругу, которая и сняла их любовные утехи на видео.  

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