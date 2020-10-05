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Гинцбург рассказал, что остановит рост числа заболевших коронавирусом

12:06
  • понедельник
  • 05 октября 2020

По всему миру фиксируется всплеск заболеваемости

Руководитель НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чередование роста и спада числа заразившихся коронавирусной инфекцией закончится только тогда, когда большая часть населения страны пройдет вакцинацию от COVID-19.

Озвучены сроки возможного повторного заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10888 заболевших коронавирусом

"Я ничего про пики не знаю, и про плато тоже не знаю. Идет обычный эпидпроцесс, массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем", - объяснил врач.

Он отметил, что периодические сезонные вспышки коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока люди не получат защитный иммунитет посредством вакцинации. До тех пор будут подъемы и спады в зависимости от скученности, транспортных потоков и массы других факторов, передает РИА Новости слова Гинцбурга.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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