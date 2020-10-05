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Трамп скрыл результаты положительного теста на COVID-19

11:58
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Поведение президента врачи и журналисты называют безответственным

Дональд Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Wall Street Journal. Американский президент объявил, что инфицирован, только после второго, более точного анализа, утверждают журналисты.

Глава Белого Дома эту информацию пока никак не комментирует. Он сейчас лечится в военном госпитале, но ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников из окна автомобиля. Врачи назвали поездку безответственной из-за высокого риска заражения тех, кто сидел вместе с Трампом в машине, передает "ТВ Центр".

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