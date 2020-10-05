Что представляют собой так называемые "новые западные ценности", кто и зачем их продвигает, и что можно им противопоставить? Обо всём этом смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Дьявол любит правду?" 5 октября в 22.35.
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Дьявол любит правду?"
12:11
- понедельник
- 05 октября 2020
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