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Вице-премьером Бельгии впервые стала женщина-трансгендер

12:27
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Это первый случай в европейской практике

57-летняя Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых стала первой женщиной-трансгендером на посту вице-премьера Бельгии. Это первый случай на территории ЕС.

В стране спустя два года без полностью сформированного правительства появилась новая правящая коалиция, пишет газета The Brussels Times.

Известно, что де Суттер возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. Она сменила пол 17 лет назад и с тех пор активно выступает за права трансгендерных людей.

"Меня приняли на работе, приняли мои партнеры и моя вторая половинка. На самом деле очень немногим людям в моей ситуации повезло. Вот почему мне нужно что-то сделать для тех, кому не хватило этой удачи", - рассказала политик.

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Петра де Суттер
Петра де Суттер
Петра де Суттер
Петра де Суттер
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