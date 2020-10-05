В ФАС заверили, что дефицит масок и антисептиков не повторится

Врачи вновь фиксируют вспышки COVID-19

Дефицит средств индивидуальной защиты, который наблюдался по всей стране весной, в России не повторится, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране не фиксируется рост цен на масти и антисептики, а в некоторых регионах даже наблюдается снижение стоимости этих товаров, передает РИА Новости.

"Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того - рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен. В различных регионах оно происходит по-разному. Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за 5, и за 10 рублей", - сообщил эксперт.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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