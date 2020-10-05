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Школы трех российских регионов переведут на дистанционное обучение

12:49
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Дату определят главы регионов

Школы трех российских регионов перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк. По его словам, дату определят власти регионов.

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В частности, на дистанционное обучение могут перейти Москва, Ульяновская область и Сахалин. Басюк отметил, что такая возможность рассматривается из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.

"Решение об изменении формата обучения принимают регионы в зависимости от ситуации, которая складывается или в конкретном регионе, или в конкретном муниципалитете", - заявил Басюк, слова которого приводит агентство "Интерфакс".

В Москве школьники с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. Продление каникул должно приостановить распространение коронавируса. Кроме того, с понедельника компании должны перевести на удаленную работу не менее тридцати процентов сотрудников.

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