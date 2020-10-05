Школы трех российских регионов переведут на дистанционное обучение

Дату определят главы регионов

Школы трех российских регионов перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк. По его словам, дату определят власти регионов.

В частности, на дистанционное обучение могут перейти Москва, Ульяновская область и Сахалин. Басюк отметил, что такая возможность рассматривается из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.

"Решение об изменении формата обучения принимают регионы в зависимости от ситуации, которая складывается или в конкретном регионе, или в конкретном муниципалитете", - заявил Басюк, слова которого приводит агентство "Интерфакс".

В Москве школьники с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. Продление каникул должно приостановить распространение коронавируса. Кроме того, с понедельника компании должны перевести на удаленную работу не менее тридцати процентов сотрудников.

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