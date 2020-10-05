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Собянин принял решение об открытии резервных коронавирусных госпиталей

12:44
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Туда будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл два резервных коронавирусных госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

Госпитали находятся в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19. Они снабжены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, передает агентство "Москва".

"Надеюсь, что госпитали будут работать эффективно и спасут многие жизни для москвичей. В первую очередь сюда будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом, в Москве ввели домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, школьные каникулы продлили до двух недель, а 30% сотрудников перевели на удаленную работу.

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