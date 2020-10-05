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Кузин и Артемова из "Дома-2" развелись через год после рождения дочери

13:05
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Любовь прошла

Экс-звезды "Дома-2" Евгений Кузин и Саша Артемова, которые стали родителями около года назад, объявили о расставании. 
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Проблемы в отношениях у Кузина и Артемовой начались еще полгода назад. Ради ребенка они пытались сохранить свой союз, но все напрасно. 

Кузин заявил, что разлюбил Артемову. "Ребят, пожалуйста, давайте без этого: не надо говорить мне, что я поторопился, чтобы нормально к этому относился. Я же не маленький парень. Тут от меня мало что зависит. Любовь просто прошла и все!" - сказал он в Instagram. 

Артемова написала, что Кузин перестал ее ценить и уважать ее труд. "Не могу терпеть к себе халатное отношение, особенно от близких людей! У меня такое ощущения, что я вообще перестала себя уважать и ценить", - пожаловалась знаменитость. 

Ранее Саша Артемова призналась, что чувствует себя матерью-одиночкой. Возлюбленный ей якобы совсем не помогает. Недавно Артемова вернулась из Турции, где она около двух месяцев отдыхала с годовалой дочкой. Дома она обнаружила беспорядок, который поверг ее в ужас. Кузин не прибрался перед их возвращением, к тому же уехал по своим делам.

Напомним, что Евгений Кузин и Саша Артемова поженились в ноябре 2017 года. У Кузина есть сын от предыдущих отношений. 

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