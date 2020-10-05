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Депутат МГД Бускин: Система сертификации инфраструктурных проектов позволит сохранить экологию

13:33
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Парламентарий отметил своевременность нововведения

Введение новой системы сертификации необходимых России инфраструктурных проектов позволит сберечь экологию, считает член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин.

"Охрана окружающей среды остается одним из приоритетов политики России. Так, в ближайшем будущем на федеральном уровне будет действовать система добровольной оценки экологического влияния инфраструктурных проектов - к этой категории относится строительство энергетических, транспортных и других объектов, обеспечивающих жизнедеятельность территорий. Это означает, что в нашей стране внедряются общемировые принципы качественных инфраструктурных инвестиций: вновь создаваемые и реконструируемые объекты не должны наносить существенного вреда окружающей среде и климату планеты", - объяснил депутат.

Парламентарий предположил, что в ближайшее время такие стандарты начнут действовать во всех странах-участницах "Большой двадцатки". Уже сейчас начались разработки национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов, в рамках которой будут оцениваться показатели экономики и управления, экологии, климата, а также качества жизни.

"Система задумана как добровольная, при этом указанными оценками будут пользоваться финансовые организации, принимающие инвестиционные решения - таким образом, сертификация по данным критериям может стать важным фактором для получения финансирования под инфраструктурные объекты. Необходимость упорядочения инфраструктурных проектов по их влиянию на экологию в России уже давно назрела", - сказал Бускин.

Он добавил, что раньше в России инфраструктурные предприятия зачастую строились без оглядки на экологию. Сейчас же мир начал испытывать нехватку природных ресурсов, и подобный подход более не допустим. Теперь перед Россией стоит насущная задача обновления и развития инфраструктуры.

"Совместными усилиями государства и бизнеса удается в срок реализовывать положения национального проекта "Экология", как нельзя более актуального в наши дни. С введением новой системы сертификации необходимые России инфраструктурные проекты будут гарантированно безопасными для окружающей среды", - резюмировал депутат.

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