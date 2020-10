Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование гепатита С

Нобелевский комитет огласил имена лауреатов премии в области медицины. Награда присуждена Харви Олтеру, Майклу Отону и Чарльзу Райсу за исследование вируса гепатита C.

"Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней", - говорится в сообщении Нобелевского комитета, которое публикует РИА Новости.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS