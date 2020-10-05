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Юная ученица Плющенко установила мировой рекорд

13:10
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Двенадцатилетняя девочка на тренировке выполнила сложнейший элемент

Вероника Жилина во время тренировки у Евгения Плющенко смогла исполнить четверной лутц – сложнейший элемент в фигурном катании. Девочка стала самой молодой фигуристкой в истории, которой удалось выполнить этот прыжок.
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"Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании", - заявил Плющенко. Наставник опубликовал в Сети видеозапис с прыжком Жилиной.

Ранее Вероника занималась у Этери Тутберидзе, но весной сменила тренера на Евгения Плющенко. Из-за этого некоторые поклонники фигурного катания не уверены, что рекорд Жилиной – заслуга Плющенко. Многие утверждают, будто девочка обязана успехом бывшей наставнице.

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Вероника Жилина
Вероника Жилина
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