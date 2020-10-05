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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Нагорном Карабахе

13:06
  • понедельник
  • 05 октября 2020

И поздравил его с днем рождения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим тажикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, протесты в Белоруссии и перспективы урегулирования кризиса в Афганистане, говорится в сообщении Кремля. Кроме того, Путин и Рахмон уделили внимание актуальным вопросам двусторонних отношений.

Также российский лидер поздравил коллегу с днем рождения – 5 октября политику исполнилось 68 лет. Путин отметил, что Таджикистан под руководством Рахмона уверенно движется по пути социально-экономического развития. Политика таджикского лидера способствует укреплению отношений с Россией, а также по линии ОДКБ, СНГ, ШОС и других организаций.  

"Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. <…> Искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов", - говорится в телеграмме.

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