Стало известно о судьбе сына хабаровского экс-губернатора Фургала

Он побывал в Следственном комитете

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что 29-летний Антон Фургал, сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находится на свободе.

Ранее СМИ писали, что Фургала-младшего задержали за нарушение статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Он якобы призывал граждан митинговать в поддержку его отца, который находится в СИЗО "Лефортово".

"На протяжении нескольких часов он был недоступен, только что вышел со мной на связь. По его словам, с ним все нормально, был в СК. Подробности расскажет сам, если сочтет нужным", - рассказал Мельников о сыне Фургала, передает ТАСС.

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств в 2000-х годах и участию в преступной группировке. Экс-губернатор не признал свою вину. 3 сентября суд продлил его арест на три месяца.

Фургал занимал должность хабаровского губернатора с сентября 2018.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"