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Большинство больных COVID-19 в Подмосковье игнорировали маски

13:38
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Заболевшие признались, что не выполняли рекомендации экспертов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что большинство заболевших коронавирусной инфекцией не считали нужным носить защитные маски в общественных местах.

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Глава региона подчеркнул, что по результатам опроса маски регулярно носили лишь двое из десяти заразившихся. Остальные не надевали их даже в магазинах или общественном транспорте, передает 360.

"Транспорт для нас — это пригородное сообщение, Мострансавто, это еще также 5 тысяч автобусов, частные перевозчики", - отметил Воробьев.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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