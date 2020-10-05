Власти Парижа закрывают бары из-за коронавируса

Ограничения продлятся как минимум две недели

В Париже снова закрывают все пабы и бары в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Ограничения начнут действовать с завтрашнего дня, с 6 октября, и продлятся как минимум до 19 октября. Продажа алкоголя на вынос и распитие спиртного в общественных местах запрещено с 22:00 по местному времени.

Рестораны могут продолжить свою работу, но при соблюдении нового санитарного протокола, заявил префект полиции Парижа Дидье Лаллемен. Его содержание власти опубликуют в течение дня.

Париж и ряд департаментов Иль-де-Франс перешли в "красную зону" по коронавирусу, пишет РИА Новости. Накануне так называемый показатель заболеваемости превысил отметку в более 250 случаев на 100 тысяч жителей.

Всего во Франции зарегистрировано 658 800 случаев коронавируса. Скончались 32 246 пациентов, сообщает университет имени Джона Хопкинса.

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