В Минпросвещения опровергли сообщение о переводе школ на дистанционку

Никаких решений не принималось

В Министерстве просвещения опровергли сообщения о переходе на дистанционное обучение в школах трех российских регионов.

"Сведения о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее о решении о переводе на дистанционное обучение школ в трех российских регионах сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра просвещения Виктора Басюка. Речь шла об образовательных учреждениях в Москве, Ульяновской области и на Сахалине.

Позднее Басюк в комментарии агентству ТАСС уточнил, что решений о переводе на дистанционное обучение не принималось.

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