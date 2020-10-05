Врачи Charite не нашли в анализах Навального отравляющих веществ

Утверждения европейских политиков оказались поспешными

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что врачи немецкой клиники Charite не нашли в анализах Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ.

Лавров назвал издевательством расследование инцидента с Навальным. По его словам, Россия заинтересована в установлении истины в данной ситуации, однако Запад отказывается от российской помощи. При этом звучат необоснованные обвинения в адрес Москвы относительно использования боевого вещества "Новичок".

"Это просто издевательство над здравым смыслом. Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции. Но, видимо, русофобский запал настолько стал уже неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается", - цитирует его РИА Новости.

Лавров также сказал, что Россия не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты сами брали анализы у Навального. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, они [врачи в Омске] не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике "Шарите" не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. Мы до сих пор не знаем: французы и шведы сами брали анализы или просто немцы им эти анализы передали", - отметил Сергей Лавров, добавив, что западные партнеры России пытаются держать все втайне, как было в истории с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где врачи спасли ему жизнь.

Сторонники Навального заявили, что его отравили. Политика перевезли в немецкую клинику Charite. 23 сентября его выписали из больницы.

Европейские политики утверждают, будто Навального отравили веществом "Новичок".

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