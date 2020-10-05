Владимир Путин проведет встречу с учителями

Беседа президента с педагогами приурочена ко Дню учителя

Владимир Путин в понедельник, 5 октября, пообщается с российскими учителями и лично поздравит их с профессиональным праздником. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что поздравления от главы государства получат не только уже работающие педагоги, но и те, для кого карьера учителя еще только впереди.

"Сегодня День учителя, и Путин будет поздравлять учителей и педагогов, он сегодня проведет встречу с учителями и студентами педагогических вузов по случаю этого профессионального дня", - рассказал Песков.

Он добавил, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

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